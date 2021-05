Sprzedaż detaliczna na Wyspach wróciła do „normalności”

Brytyjscy detaliści twierdzą, że wolumenowo sprzedaż powróciła w maju do normalnego poziomu po gwałtownym wzroście miesiąc wcześniej.

Według danych Konfederacji Brytyjskiego Przemysłu saldo sprzedaży w maju 2020 r. spadło do -3 pkt z +16 pkt w kwietniu, co oznacza powrót do „zwykłych” poziomów.

Można co prawda mówić o pewnym rozczarowaniu, gdyż odnotowano spadek wskaźnika, ale patrząc długofalowo mówimy o powrocie do „normalności” co potwierdza pozytywny trend w gospodarce. Kwietniowy wyskok był wynikiem ponownego otwierania działalność handlowej przez wiele placówek i zwiększonych wydatków konsumentów – ocenia Ben Jones, ekonomista CBI.