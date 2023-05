Oto zwycięzcy EconoMY Challenge, konkursu zorganizowanego przez „Puls Biznesu“ i Santander Bank Polska. Po wejściu na rynek pracy będą mieli ogromny wpływ na kształt krajowej gospodarki i biznesu.

Na scenie gospodarczo-technologicznego kongresu Impact’23 stanęli mistrzowie ekonomii – laureaci EconoMY Challenge, czyli konkursu wiedzy o gospodarce, zainicjowanego przez „Puls Biznesu” i Santander Bank Polska. Podjęli wyzwanie, stanęli do rywalizacji z wymagającą konkurencją i okazali się najlepsi. Otrzymali nagrody, których łączna wartość sięgnęła 50 tys. zł. Zaproponowano im także skróconą ścieżkę do staży w firmach organizujących konkurs.

Najlepszy z najlepszych: Piotr Zawadzki, student pierwszego roku studiów magisterskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, wykazał się największą wiedzą ekonomiczną. Podczas kongresu Impact’23 w Poznaniu odebrał czek na 10 tys. zł z rąk Michała Gajewskiego, prezesa Santander Bank Polska, i Grzegorza Nawackiego, redaktora naczelnego „Pulsu Biznesu”. Marek Wiśniewski

Konkurs skierowany był do studentów I i II stopnia (1-5 rok studiów), którzy subskrybują „Puls Biznesu" – bezpłatny dostęp do codziennej dawki newsów i analiz rynkowych mają już studenci Akademii Górniczo-Hutniczej, Akademii Leona Koźmińskiego, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej, Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Promocja najzdolniejszych: Współorganizatorem konkursu EconoMY Challenge był Santander Bank Polska. Michał Gajewski, prezes banku, pogratulował zwycięzcom i wręczył im nagrody na scenie Impactu. Marek Wiśniewski

Najbogatszą wiedzą z zakresu ekonomii wykazał się Piotr Zawadzki, student pierwszego roku studiów magisterskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne. Rozwija się już także zawodowo – pracuje w BNP Paribas Bank Polska.

– Biorąc udział w konkursie, chciałem sprawdzić, czy moja wiedza jest aktualna i jak się prezentuje na tle konkurencji. Chciałbym związać swoją przyszłość zawodową z bankowością, choć nadal rozważam także karierę naukową – ścieżka akademicka również stawia przed człowiekiem wiele ciekawych wyzwań – powiedział Piotr Zawadzki w rozmowie z „Pulsem Biznesu”.

Nadzieje polskiego rynku pracy: W konkursie wyróżnili się także (od lewej) Jakub Tupikowski, student mechatroniki na Politechnice Warszawskiej (III miejsce), i Michał Mglej, student rynków finansowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (II miejsce). Na scenie stanęli w towarzystwie zwycięzcy konkursu Piotra Zawadzkiego, prezesa Santander Bank Polska Michała Gajewskiego i redaktora naczelnego „Puls Biznesu” Grzegorza Nawackiego. Marek Wiśniewski

KOMENTARZ PARTNERA Warto wspierać najzdolniejszych Dorota Strojkowska Członkini zarządu kierująca Pionem Partnerstwa Biznesowego w Santander Bank Polska Grupa Santander od ponad 26 lat jest zaangażowana w rozwój edukacji, wspieranie nauki oraz motywowanie do postępu i samodoskonalenia. Przez ten czas zainwestowaliśmy w szkolnictwo wyższe 2,2 mld euro. Współpracowaliśmy z ponad 1500 instytucjami w 25 krajach, prowadząc projekty edukacyjne, kursy i szkolenia, a także wspierając uczelnie wyższe. Naszym celem zarówno globalnie, jak i lokalnie w Polsce, jest wywarcie pozytywnego wpływu i poprawa perspektyw zawodowych. Edukacja jest jednym z filarów społecznego zaangażowania Santander Bank Polska. Wierzymy, że współpraca z uczelniami, wymiana wiedzy i doświadczeń oraz stwarzanie młodym ludziom nowych możliwości są naszym istotnym wkładem w rozwój społeczeństw. W Polsce już od 10 lat realizujemy nasze cele poprzez programy oraz stypendia Santander Universidades, które w kolejnych latach planujemy nadal rozwijać. Wspomniane zadania realizujemy także poprzez tworzenie platformy do współpracy między przedstawicielami świata nauki i biznesu podczas wydarzeń takich jak Międzynarodowe Spotkania Rektorów Universia. W tym roku odbyło się ono po raz piąty, w hiszpańskiej Walencji. Celem tych spotkań jest opracowanie strategii i sposobów na efektywną współpracę pomiędzy uczelniami, przedsiębiorstwami, rządami i instytucjami. Od lat jesteśmy też zaangażowani w szerzenie wiedzy z zakresu finansów wśród najmłodszych poprzez autorski projekt Finansiaki. Jego głównym celem jest zwiększenie wiedzy na temat finansów wśród dzieci i młodzieży, a także kompetencji rodziców i nauczycieli w kwestii nauczania podstaw wiedzy o przedsiębiorczości. Cieszę się, że nasze wieloletnie doświadczenie z współpracy z przedstawicielami sektora edukacji i szeroką wiedzę dot. finansów oraz gospodarki mogliśmy wykorzystać także wspierając konkurs EconoMY Challenge. Trzymam bardzo mocno kciuki za laureatów tegorocznej, pierwszej edycji konkursu. Jestem pod wrażeniem wiedzy, którą zaprezentowali i pasji do tak bliskich nam tematów, jakimi są ekonomia i gospodarka. Jestem przekonana, że jeszcze nie raz usłyszymy o ich sukcesach, którym będziemy mocno kibicować.

Młodzi liderzy na uczelniach: W EconoMY Challenge wyróżnieni i nagrodzeni zostali także studenci z najlepszymi wynikami wśród uczestników konkursu z poszczególnych uczelni partnerskich „Pulsu Biznesu” (posiadający bezpłatny dostęp do subskrypcji pb.pl). Marek Wiśniewski

WYNIKI EconoMY! Challenge - konkursu Pulsu Biznesu i Santander Bank Polska

1. MIEJSCE – PIOTR ZAWADZKI, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, uzyskany wynik – 88,17% - otrzymał czek na 10 000 zł

2. MIEJSCE - MICHAŁ MGLEJ, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, uzyskany wynik 84,95% - otrzymał czek na 8 000 zł

3. MIEJSCE - JAKUB TUPIKOWSKI, Politechnika Warszawska – uzyskany wynik 83,87% - otrzymał czek na 5 000 zł

NAJLEPSZE WYNIKI NA UCZELNIACH PARTNERSKICH PULSU BIZNESU (zwycięzcy otrzymali Apple Watch SE 2gen GPS + Cellular 40mm)

Jan Bugajski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Jan Gasik, Politechnika Gdańska

Łukasz Kołtun, Politechnika Wrocławska

Mateusz Kolenda, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Błażej Kotowski, Uniwersytet Warszawski

Mikołaj Lampert, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Adrian Mianowski, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Wiktoria Sapuła, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Jakub Tupikowski, Politechnika Warszawska

Michał Walter, Uniwersytet Jagielloński

Piotr Zawadzki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

