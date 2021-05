Spółka Procore Technologies ustaliła warunki swojej pierwszej oferty publicznej (IPO) na nowojorskiej giełdzie. Kalifornijski start-up tworzący oprogramowanie do zarządzania budową chce zebrać ze sprzedaży akcji do 615,6 mln USD i zostać wycenionym na ok. 8,3 mld USD.

W ramach pierwszej oferty publicznej firma chce sprzedać 9,47 mln akcji w cenie od 60 do 65 USD. Pozwoliłoby to zebrać do 615,6 mln USD i uzyskać wycenę na poziomie 8,3 mld USD.