Steico stawia fabrykę prefabrykatów

Producent elementów do domów drewnianych dostarczy firmom budowlanym gotowe konstrukcje. Inwestuje pod Poznaniem.

Steico, niemiecka firma rodzinna notowana na giełdach we Frankfurcie i Monachium, inwestuje w Polsce od 1998 r. Do tej pory wydała 620 mln zł w Czarnkowie pod Poznaniem, gdzie wytwarza belki dwuteowe i materiały termoizolacyjne oraz w Czarnej Wodzie w województwie pomorskim, gdzie produkuje płyty pilśniowe i belki konstrukcyjne do domów drewnianych. Zatrudnia ponad 1,4 tys. osób. Jesienią firma rozpoczęła budowę nowego zakładu: prefabrykatów.

— Nie będziemy zajmować się budowaniem domów, bo do tego potrzebni są architekci, konstruktorzy, cały proces pozwoleń, logistyki i później montażu — mówi Waldemar Motyka, prezes Steico CEE.

— Zdecydowaliśmy się wesprzeć potrzeby polskiego rynku nową usługą prefabrykacji na zlecenie, którą będziemy realizować w budowanej już w Czarnkowie nowej hali produkcyjnej. Tę działalność rozpoczniemy w połowie przyszłego roku — mówi Waldemar Motyka, prezes Steico CEE.

Nie podaje wartości inwestycji. Wiadomo, że zakład będzie zautomatyzowany — linia jest sterowana numerycznie i pozwala na współpracę z klientami online. Do obsługi nowej fabryki w początkowej fazie zatrudnionych zostanie ok. 60 osób. Zakład będzie w staniewyprodukować prefabrykaty do ok. 1000 domów rocznie. Firma szacuje, że liczba stawianych w Polsce budynków w technologii drewnianej urosła w ciągu roku o 40 proc. W tym roku tylko w technologii Steico powstanie ok. 800 obiektów. Fabryki nie nadążają z realizacją zamówień, a linie produkcyjne są obłożone z wielomiesięcznym wyprzedzeniem. Prezes Steico podkreśla, że firma nie marnuje żadnej kłody, bo wykorzystuje nawet zrzyny i zrębki.

— Teraz idziemy krok dalej ograniczającemisję CO2 w transporcie. Nasze materiały budowlane nie będą musiały trafiać najpierw do hurtowni, potem do zakładów prefabrykacji i na plac budowy, pokonując tirami setki kilometrów. Już na miejscu w Czarnkowie będziemy mogli na zlecenie producentów domów drewnianych wykonać, zgodnie z ich projektem i specyfikacją, całe ściany czy stropy. Dopiero tak przygotowany produkt o wyższym stopniu przetworzenia, klient będzie od nas odbierał i może od razu go transportować na plac budowy, gdzie w ciągu kilku tygodni powstanie dom, przedszkole czy inny obiekt — mówi Waldemar Motyka.

Spółka Steico (wówczas Steinmann) kupiła w 1998 r. 33 proc. udziałów w zakładzie w Czarnkowie, a w 2005 r. zwiększyła udziały do 100 proc. W tym samym roku firmie udało się uratować od bankructwa zakład płyt drewnopochodnych w Czarnej Wodzie.

W 2015 r. Steico uruchomił tam pierwszą w Polsce linię produkcji płyt i belek konstrukcyjnych z forniru klejonego warstwowego, a dwa lata później — drugą. W Czarnkowie oprócz płyt pilśniowych produkuje płyty izolacyjne, belki, luźne włókno drzewne do wdmuchiwania i celulozę do wdmuchiwania. W Polsce zlokalizowana jest niemal cała produkcja Steico. W pierwszych trzech kwartałach spółka zwiększyła przychody ze 173,3 mln EUR do 187,7 mln EUR, a zysk EBITDA o 18,5 proc. do 33,3 mln EUR.