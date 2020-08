Stopa bezrobocia we Francji najniższa od 37 lat

W drugim kwartale stopa bezrobocia we Francji była najniższa od 1983 roku, ale to efekt zakłóceń spowodowanych przez pandemię koronawirusa, informuje Reuters.

Stopa bezrobocia spadła w drugim kwartale we Francji do 7,1 proc. z 7,8 proc. w pierwszym. Urząd statystyczny INSEE podkreśla, że to skutek ograniczeń poruszania się Francuzów w okresie pandemii koronawirusa. Wiele osób nie mogło zarejestrować się jako poszukujący pracy. Zamknięcie gospodarki trwało we Francji od połowy marca do połowy maja. Reuters przypomina, że Światowa Organizacja Pracy definiuje bycie bezrobotnym jako nie posiadanie pracy, ale bycie gotowym na jej podjęcie i aktywne jej poszukiwanie. Podczas zamknięcia gospodarki było to praktycznie niemożliwe w wielu branżach.