Strach ma oczy rekonstrukcji

Wstępny projekt budżetu na 2021 r. Rada Ministrów przyjęła w czwartek w trybie tzw. obiegowym, w którym resorty jedynie formalnie akceptują dokument rozesłany przez wiodące w tej sprawie Ministerstwo Finansów (MF).

Ze względu na konstytucyjną ważność akurat ustawa budżetowa bezwzględnie zasługuje na rozpatrzenie na posiedzeniu plenarnym rządu, co też za miesiąc się stanie. Wersja wstępna z 27 sierpnia została skierowana do Rady Dialogu Społecznego, po uzyskaniu jej opinii będzie przyjęty formalny już projekt, który najpóźniej 30 września wpłynie do Sejmu. Dopiero wtedy się okaże, czy rząd utrzyma maksymalny deficyt w wysokości 82,3 mld zł, wyliczenia MF przez wrzesień mogą jeszcze drgnąć. Pewien wpływ może mieć ostateczny kształt nowelizacji budżetu tegorocznego, w której rekordowy deficyt 109,3 mld zł również może jeszcze zostać skorygowany rządową autopoprawką.