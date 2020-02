Sukces na własnych warunkach

Debata „PB” Skuteczni liderzy wyznaczają ludziom ambitne cele, wspierają ich, skracają dystans, zmniejszają hierarchię i umieją się komunikować — mówili uczestnicy debaty podsumowującej projekt „Zarządzanie po polsku”

Co typowo polskiego wnosimy do międzynarodowej kultury korporacyjnej? To jakby pytać Czejenów lub Komanczów, co typowo indiańskiego wnieśli do kultury protestanckiej, gdy w latach 70. XIX w. zamknięto ich w rezerwatach — żartował sobie kiedyś prof. Bartłomiej Dobroczyński, historyk idei z Uniwersytetu Jagiellońskiego. U zarania transformacji ustrojowej wolny rynek jawił się Kowalskiemu jako system narzucony z zewnątrz, obcy, zupełnie nieprzystający do jego mentalności, sposobów działania. Budowaliśmy kapitalizm wpatrzeni w anglosaskie wzorce. Potwierdzała to wizyta w pierwszej lepszej księgarni w tamtym czasie — w sekcji biznesowej przeważały tytuły guru zarządzania zza wielkiej wody: Jacka Welcha, Stephena Coveya czy Petera Drackera. Owszem, szybko w naszym kraju pojawili się twórcy tzw. literatury motywacyjnej, na czele z Jackiem Santorskim i Wojciechem Eichelbergerem, ale — co tu kryć — ich felietony, eseje i poradniki były wtórne w stosunku do publikacji autorów z Zachodu.