Obligacje USA tanieją we wtorek w związku z rosnącym popytem na aktywa większego ryzyka, a także przed rekordową emisją papierów 3-letnich, pisze Reuters.

Optymizm inwestorów poprawił prezydent Władimir Putin ogłaszając, że Rosja jako pierwsza zarejestruje szczepionkę na koronawirusa.

- Doniesienia z Rosji z pewnością uruchomiły „risk on” na rynkach – powiedział Tom di Galoma, dyrektor zarządzający Seaport Global Holdings w Nowym Jorku.

Dodatkowo apetyt na ryzyko wzmacnia oczekiwanie na kolejne działania stymulacyjne rządu USA. W poniedziałek prezydent Donald Trump ogłosił, że rozważa cięcie federalnego podatku od zysków kapitałowych i obniżenie podatku dochodowego dla klasy średniej.

We wtorek USA sprzedadzą obligacje 3-letnie za rekordowe 48 mld USD. W kolejnych dniach będą emitować papiery 10- i 30-letnie. Łączna wartość emisji sięgnie 112 mld USD.

Rentowność benchmarkowych obligacji 10-letnich skoczyła o 6 pkt. bazowych do 0,638 proc. W ubiegłym tygodniu spadała do 0,504 proc. i była najniższa od marca. Krzywa rentowności wystromiła się, a różnica między rentownościami 10- i 2- letnich obligacji wzrosła do 49 pkt. bazowych.