Telekomy pod marżową presją

Play, powiększony o UPC, poprawił przychody i zwiększa liczbę klientów, ale koszty energii i rynkowe zmiany osłabiają jego marże. Tymczasem T-Mobile nawiązał współpracę z Vectrą.

Przychody rosną, klientów przybywa, ale marże są pod presją. Tak wyglądają wyniki finansowe Playa za drugi kwartał, które opublikowano w środę wraz z raportem finansowym francuskiej grupy Iliad, kontrolującej polski telekom.

Play ma obecnie 12,9 mln aktywnych użytkowników usług mobilnych, czyli o 1,7 proc. więcej niż rok wcześniej. Oprócz tego z jego usług korzysta prawie 2,1 mln klientów stacjonarnych, głównie klientów internetowych i telewizyjnych przejętych w ubiegłym roku wraz z kablówką UPC. Wszyscy oni przynieśli telekomowi w drugim kwartale 2,42 mld zł przychodów.

Oznacza to wzrost o 4,3 proc. rok do roku - najszybciej rosły przychody ze sprzedaż sprzętu, nieco wolniej z usług stacjonarnych i dla domu oraz z usług mobilnych, spadły natomiast wpływu z połączeń międzyoperatorskich, hurtu i działalności B2B.

- Nasze wyniki komercyjne i finansowe potwierdzają pozycję Playa jako lidera polskiego rynku telekomunikacyjnego - mówi Jean-Marc Harion, prezes Playa, cytowany w komunikacie spółki.

Na kluczowym dla telekomów poziomie EBITDAaL (zysk operacyjny powiększony o amortyzację przy uwzględnieniu kosztów leasingu) Play zarobił w całym pierwszym półroczu 1,92 mld zł, czyli o 3,8 proc. więcej niż rok wcześniej. Jego marża na tym poziomie spadła jednak o ponad 5 pkt. proc.

Spółka tłumaczy, że to efekt m.in. dwukrotnego wzrostu kosztów energii, a także skutki wejścia w tym roku w życie umowy z Polskim Światłowodem otwartym, czyli joint-venture między Playem i infrastrukturalną spółką InfraVia, do którego wniesiono część infrastruktury stacjonarnej.

Play, podobnie jak pozostałe duże telekomy, ma przed sobą spore wydatki na częstotliwości 5G (cena wywoławcza pojedynczego bloku częstotliwości to 450 mln zł) oraz rozbudowę infrastruktury na potrzeby tej sieci. W dużej mierze pod tym kątem Play powiększył swoją sieć stacji bazowych o 10 proc. w ciągu ostatniego roku, a tylko w pierwszym półroczu 2023 r. przeznaczył 616 mln zł na inwestycje.

Z gotówką nie powinno być problemu: pod koniec lipca właściciel Playa sfinalizował sprzedaż ostatniego pakietu udziałów w spółce, do której należy pasywna infrastruktura mobilna polskiego telekomu, czyli wieże i maszty (bez sprzętu). Jeszcze w 2021 r. kontrolę nad nią przejął hiszpański Cellnex, który teraz formalnie odkupił ostatnich 30 proc. udziałów za 2,3 mld zł.

Play, przejmując za 7 mld zł UPC, postawił na samodzielny rozwój oferty stacjonarnej. Podobną strategię mają Orange i grupa Polsat Plus (dzięki Netii). Na inną ścieżkę zdecydował się T-Mobile Polska, który internet światłowodowy oferuje klientom wyłącznie na sieciach innych operatorów, z którymi podpisuje umowy na dostęp hurtowy. Najnowszą taką umowę podpisał w środę z Vectrą, czyli największą kablówką w Polsce. Wcześniej nawiązał współpracę w tym zakresie m.in. z Orange, Nexerą i Fiberhostem, uzyskując dostęp do infrastruktury docierającej do 6 mln gospodarstw domowych.

- Dzięki umowie z Grupą Vectra sukcesywnie zyskamy dostęp do ok. 4 mln gospodarstw domowych, co znacząco zwiększy liczbę osób które mogą skorzystać z naszej oferty konwergentnej - powiedział Andreas Maierhofer, prezes T-Mobile Polska.