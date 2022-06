To musisz wiedzieć dziś rano 24 VI 2022

1. Dwoje członków zarządu Capitei przejęło ponad 68 proc. udziałów w luksemburskiej spółce kontrolującej były GetBack. Twierdzą, że ma to wzmocnić ich poczucie misji. Więcej...

2. Beata Szparaga-Waśniewska, analityczka Ipopemy, zawiesiła rekomendację dla akcji Molecure po informacji o rozwiązaniu przez Galapagos globalnej umowy licencyjnej.

3. Czwartkowe notowania na amerykańskich giełdach cechowała spora zmienność. Po bardzo obiecującym początku, nastroje nagle pogorszyły się, za co obwiniono szefa Fed, który potwierdził determinację w walce z inflacją. Pod koniec sesji doszło do stabilizacji sytuacji, a następnie do odbicia, co pozwoliło indeksom zaliczyć dzień na plus. Więcej...

4. Analitycy Deutsche Banku rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla CD Projektu, wynika z danych agencji Bloomberg. Więcej...

5. Polskie obligacje tańczą jak im na Zachodzie zagrają. A że płynność jest mała, to trzeba się liczyć z takimi ruchami, jak nagły wzrost rentowności powyżej 8 proc. i jeszcze szybszy spadek z tego poziomu. Więcej...

6. Walne zgromadzenie Cyfrowego Polsatu zdecydowało o wypłacie 1,2 zł dwidendy na akcję.

7. Strateg Morgan Stanley: prawdopodobieństwo recesji wciąż poniżej 50 proc. Więcej...

8. Walne zgromadzenie Banku Handlowego zdecydowało o wypłacie 5,47 zł dywidendy na akcję za 2021 r. Więcej...

9. Stratedzy Societe Generale twierdzą, że 150-letnia historia rynku wskazuje możliwość spadku S&P500 jeszcze do 24 proc. w tym roku, informuje Bloomberg. Więcej...

10. Walne zgromadzenie GPW zdecydowało o wypłacie 2,74 zł dywidendy na akcję.