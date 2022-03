To musisz wiedzieć dziś rano 8 III 2022

1. Kurs euro dobił do rekordowych 5 zł i od wybuchu wojny na Ukrainie wzrósł o 10 proc. Eksperci uważają, że Rada Polityki Pieniężnej ucieknie się do drastycznych podwyżek stóp, by ustabilizować rodzimą walutę. Więcej...

2. Zapraszamy na naszą codzienną relację z wydarzeń toczących się na Ukrainie, w polityce i gospodarce oraz reakcji rynków na te doniesienia.

3. Trwa rajd na rynku ropy, choć wzrost cen nie jest już tak spektakularny jak w poniedziałkowy poranek. WTI z dostawą w kwietniu drożeje o około 1,7 proc. stabilizując swoją wycenę powyżej poziomu 121,4 USD, zaś Brent zyskuje 2,6 proc. i jest kwotowana na poziomie ponad 126,4 USD/b.

4. W żadnym kraju regionu nie było szturmu na banki - tylko w Polsce. Czy wybieranie gotówki ma sens? W co i jak inwestować pieniądze?

5. Podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Kernelu sprzedał na sesji 3 marca 22,66 tys. akcji spółki po 27,85 zł. Spółka zaktualizowała także informacje o sytuacji operacyjnej na Ukrainie.

6. Jakub Szkopek, analityk Erste, zaktualizował rekomendację dla akcji Cognora, informuje agencja Bloomberg.

7. Ten Square Games zablokował możliwość pobierania, instalowania, korzystania oraz płacenia w swoich grach przez użytkowników z Rosji i Białorusi. Więcej...

8. Mocnymi spadkami zakończyła się poniedziałkowa sesja na amerykańskich giełdach: DJ IA spadł o 2,37 proc., S&P500 zniżkował o 2,95 proc., zaś Nasdaq Composite o 3,62 proc.

9. Inflacja zazwyczaj zjada oszczędności. Jesteśmy jednak o krok od momentu, w którym zacznie konsumować zyski z inwestycji. Czytaj więcej...

10. Zarząd PKP Cargo podał szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za 2021 rok. Więcej...