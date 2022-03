“Decyzja ta jest podyktowana sytuacją geopolityczną Rosji, a także brakiem możliwości prowadzenia efektywnych kampanii marketingowych na tych rynkach” - podano.

Decyzja dotyczy wszystkich gier i będzie miała wpływ na przychody spółki.

“Sprzedaż (płatności od graczy) z Rosji w 2021 r. dla gry ”Fishing Clash“ wyniosła 31,5 mln zł, co stanowi ok. 6,5 proc. całości płatności dla tego tytułu. Dla drugiego kluczowego tytułu spółki, tj. dla gry ”Hunting Clash“, sprzedaż (płatności od graczy) w 2021 roku wyniosła ok. 2,9 mln zł co stanowi ok. 2,5 proc. całości płatności dla tego tytułu” - dodano.