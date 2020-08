Uber uczy i leczy kierowców

Uber obejmuje swoich kierowców opieką medyczną. Pracownicy będą jednak musieli na nią zasłużyć.

Usługa Uber Pro to program lojalnościowy dla kierowców promujący przywiązanie do firmy i dobre oceny wystawiane przez pasażerów. Kierowcy, którzy przystąpią do Uber Pro, zyskają dostęp do benefitów pomagających im w wykonywaniu zleceń. To między innymi rabaty na czynności związane z eksploatacją samochodu (naprawy, myjnia) oraz na paliwo. Ponadto będą mogli liczyć na szybszą pomoc działu wsparcia firmy Uber, otrzymać priorytetowy dostęp do przejazdów z lotnisk czy odblokować dodatkową funkcję, pozwalającą na sprawdzenie długości i kierunku przejazdu przed zaakceptowaniem zamówienia.