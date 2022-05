Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Indeks Uniwersytetu w Michigan, który bada nastroje wśród amerykańskich gospodarstw domowych, spadł miesiąc do miesiąca z 65,2 do 59,1 pkt - wynika ze wstępnych szacunków. To najgorszy wynik od 2011 roku.

Analitycy spodziewali się odczytu na poziomie 63,7 pkt.