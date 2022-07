Usługi w Chinach odbiły mocniej niż oczekiwano

Ożywienie w usługach w czerwcu okazało się wyższe niż oczekiwali ekonomiści. Obrazujący aktywność w tym segmencie wskaźnik PMI opracowywany przez Caixin Services i S&P Global wzrósł w czerwcu 2022 r. do 54,5 pkt z 41,4 pkt w maju wspinając się na najwyższy poziom od lipca 2021 r. Odczyt zdecydowanie przebił medianę oczekiwań, która co prawda zakładała wzrost, ale jedynie do 49,6 pkt, pozostając poniżej bariery 50 pkt oddzielającej rozwój od kurczenia się danego sektora.

Wtorkowe dane potwierdziły wzrostowy trend w tym segmencie rynku, po tym jak zaprezentowany w ubiegłym tygodniu oficjalny wskaźnik PMI zasygnalizował odbicie (wzrósł do 54,7 pkt).

Indeks Caixin koncentruje się bardziej na mniejszych firmach, podczas gdy oficjalny PMI śledzi większe przedsiębiorstwa.