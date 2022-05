Vivat Academia! Vivat Mentoring!

Biuro Karier Politechniki Warszawskiej zaprasza 25 maja na Konferencję Mentoringową

Najlepsza techniczna uczelnia w Polsce, Politechnika Warszawska, docenia znaczenie mentoringu i rozwija jego formułę zgodnie z którą dochodzi do spotkania absolwentów reprezentujących biznes ze studentami wkraczającymi na rynek pracy. 25 maja bieżącego roku, Duża Aula Politechniki Warszawskiej stanie się forum wymiany doświadczeń, wiedzy i inspiracji skupionych wokół mentoringu.

Co wyróżnia Program Mentoringowy Politechniki Warszawskiej? Przede wszystkim formuła, która daje wsparcie, a jednocześnie ofiarowuje dużą swobodę działania duetom mentorskim. Istotą tego programu jest koncentracja na aspekcie ludzkim. Mentee czyli student oraz mentor - najczęściej absolwent, który odniósł sukces w swojej branży – znajdują się w centrum uwagi, co kluczowe, reprezentują przede wszystkim siebie, swoje doświadczenie. Rekrutacja do firmy, z której pochodzi mentor nie jest celem programu, jego nadrzędną wartością jest wsparcie studenta wchodzącego na ścieżkę rozwoju zawodowego, stającego przed kluczowymi dla siebie wyborami. Mentor, zachęcany jest do budowaniu partnerskiej relacji, opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

W Programie Mentoringowym Politechniki Warszawskiej dochodzi do spotkania środowiska biznesowego reprezentowanego głównie przez absolwentów, ze środowiskiem studentów – kontekst „społecznej odpowiedzialności uczelni”, jest zatem bardzo silny, bowiem fundamentem relacji obok wspólnego ukierunkowania na cel, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, jest aspekt społeczny i sentymentalny wynikający z bliskości początkowych doświadczeń kształtowanych przez wspólną Alma Mater.

Konferencja Mentoringowa, która odbędzie się 25 maja, będzie skonstruowana z krótkich osobistych wystąpień mentorów, przybliży bezcenną wartość relacji mentoringowej, z pewnością postawi wiele ważnych pytań o przyszły kierunek rozwoju mentoringu. Konferencja będzie okazją do spotkania się z ogromną paletą unikatowych doświadczeń. Nieprzypadkowo stołeczna Politechnika będzie gospodarzem tego wydarzenia. Program Mentoringowy przygotowywany i koordynowany przez Biuro Karier tejże uczelni został w 2022 roku uznany za najwyższej jakości program mentoringowy w Polsce, w konkursie organizowanym przez organizację EMCC Poland, w kategorii: Instytucje Edukacyjne i Uczelnie. Standardy jakości, które weryfikuje kapituła konkursu to między innymi: jasność celu, szkolenie i przygotowanie interesariuszy, proces wyboru i dobierania w pary, proces monitorowania czy zapewnienie wysokich standardów etycznych.

Do transmisji z Konferencji Mentoringowej Politechniki Warszawskiej będzie można dołączyć na portalu uczelni.

