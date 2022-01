W co inwestować w 2022 r. [PODCAST]

Czy lepiej postawić na akcje, obligacje, a może surowce? Co z cenami mieszkań? Na które fundusze warto postawić?

W pierwszym w 2022 r. odcinku Pulsu Biznesu do słuchania podpowiadamy, co zrobić by najlepiej pomnażać oszczędności. W co i jak zainwestować, jaką przyjąć strategię i jak uniknąć błędów. Ignacy Morawski, główny ekonomista “Pulsu Biznesu” opowie co będzie z gospodarką, inflacją i płacami. Piotr Kuczyński, analityk Xeliona, prognozuje jak będzie rozwijała się sytuacja na rynkach i jaką przyjąć strategię. Dorota Sierakowska, analityk surowcowy DM BOŚ, tłumaczy można zarobić na surowcach i na które postawić. Rafał Bogusławski z Analiz Online mówi o tym, na jakie fundusze warto postawić i jak znaleźć najlepsze. Mariusz Kurzac, szef Cenatorium, prognozuje co będzie z cenami mieszkań i czy warto inwestować w mieszkania na wynajem oraz odkrywa trendy na rynku nieruchomości. Na podcast zaprasza Grzegorz Nawacki: