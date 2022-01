W pierwszych tygodniach 2022 r. spośród najbogatszych zyskał jedynie Buffett

Niedawny spadek cen akcji technologicznych sprawił, że majątek najbogatszego człowieka na świecie, Elona Muska, stopniał o 54 mld USD od początku 2022 roku. Założyciel Amazona, Jeff Bezos, stracił 27,8 mld USD, założyciele Google’a - Larry Page i Sergey Brin po 12 mld USD, a twórca Facebooka Mark Zuckerberg 15,2 mld USD.

Wartość aktywów Warrena Buffetta wzrosła w tym roku o 2,4 mld USD do 111,3 mld USD. Pozwoliło to legendarnemu inwestorowi wyprzedzić Zuckerberga o ok. 1 mld USD i zająć najwyższe miejsce w rankingu Bloomberga od marca ubiegłego roku.

98 proc. majątku Warrena Buffetta stanowią akcje klasy A jego holdingu Berkshire Hathaway, który inwestuje głównie w akcje wartościowe. Od początku roku spółki o dużej kapitalizacji radziły sobie lepiej niż technologiczne, a walory Berkshire Hathaway zdrożały o 2,3 proc.

Dalsza obecność Warrena Buffetta w czołówce listy najbogatszych osób świata jest szczególnie znacząca biorąc pod uwagę kwoty, które inwestor przez lata przekazywał na cele charytatywne. Tylko na konto fundacji Billa i Melindy Gatesów przelał od 2006 roku łącznie ok. 33 mld USD.

Według szacunków Bloomberga, majątki 500 najbogatszych osób świata od 1 stycznia 2022 roku skurczyły się o 635 mld USD po tym, gdy amerykański rynek akcji gwałtownie zareagował na wzrost inflacji i zapowiedzi dotyczące planowanego zaostrzenia polityki monetarnej przez Fed.