Waluta nadal pod presją

Presja na europejskie waluty – w tym złotego, nie odpuszcza. Wczorajsza decyzja RPP nie była tu kluczowa, ale złotemu z pewnością nie pomogła. Dziś uwaga skierowana jest na NFP.

Dolar pozostaje niezwykle mocny, a europejskie waluty pod presją, co przekłada się na kurs USDPLN w okolicach 4,70. Praprzyczyną tego stanu rzeczy jest skomplikowana sytuacja europejskiej gospodarki, gdzie ryzyko recesji jest większe niż w USA, co przynajmniej po części wynika z dużych problemów z dostępnością (i cenami) surowców energetycznych. Efekt to kontynuacja trendu spadkowego na parze EURUSD, gdzie po przełamaniu wsparcia 1,0360 spadki przyspieszyły (obecnie para notowana jest w okolicach 1,0165).

Złoty tradycyjnie radzi sobie słabo w okresach mocnych spadków EURUSD, tracąc wtedy zazwyczaj do dolara więcej niż euro. Wynika to z odpływu kapitału z największego rynku wschodzącego w tym regionie jakim jesteśmy, a tym razem kapitał ten niespecjalnie ma powody, aby zachowywać się inaczej. Rekordowo ujemne realne stopy procentowe, niespójna polityka gospodarcza, oznaki spowolnienia z gospodarki – to wszystko stawia złotego pod dodatkową presją. Patrząc na notowania EURPLN, testujemy obecnie opór w lekko wznoszącym się długoterminowym trendzie wzrostowym. W przeszłości dawało to często przejściowe umocnienie złotego, jednak po mniejszej od oczekiwań podwyżce stóp ze strony RPP (50 zamiast 75bp) i wobec bardzo słabych nastrojów wobec europejskich rynków istnieje niemałe ryzyko próby wyjścia górą z tego przedziału. Dziś uwaga globalnie poświęcona będzie raportowi z amerykańskiego rynku pracy. Jeśli dane będą mocne, Fed nie będzie mieć powodu aby zmiękczać narrację i presja na umocnienie dolara może jeszcze się nasilić. Publikacja raportu o 14:30. W kraju istotne będzie wystąpienie prezesa Glapińskiego (15:00) -dla złotego lepiej by było, aby zaznaczył on determinację w osiągnięciu stabilności cenowej pomimo mniejszej podwyżki (czytaj: mniejsza podwyżka nie oznacza wygaszania cyklu, a przejście na nieco mniejsze, ale konsekwentne kroki). Dziś o O 8:55 euro kosztuje 4,7851 złotego, dolar 4,7095 złotego, frank 4,8353 złotego, zaś funt 5,6516 złotego.