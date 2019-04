WarnerMedia: AT&T nie sprzedaje HBO Europe

Szef WarnerMedia John Stankey zaprzeczył doniesieniom, że AT&T rozważa sprzedaż HBO Europe, donosi Reuters.

The Financial Times napisał, powołując się na obecnych i byłych członków władz, że w AT&T dyskutowano o możliwości sprzedaży HBO Europe w celu pozyskania pieniędzy na zmniejszenie 170 mld USD zadłużenia amerykańskiej spółki. - Normalnie nie komentujemy spekulacji, ale kiedy gazeta jest informowana, że jej informacje są nieprawdziwe, a mimo to je publikuje, czujemy się zmuszeni do przedstawienia prawdziwej sytuacji – powiedział Stankey, który kieruje nowo stworzonym działem AT&T. - Nie jest prawdziwa informacja The Financial Times mówiąca, że AT&T rozważa...