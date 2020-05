Właściciel British Airways ze śmieciowym ratingiem

Agencja Moody’s obniżyła rating International Consolidated Airlines Group do poziomu śmieciowego.

Moody’s obniżył rating właściciela m.in. British Airways i Iberii z Baa3 do Ba1. Tłumaczy decyzję tym, że spodziewa się utrzymania dużych ograniczeń w branży przewozów lotniczych w tym roku i przyszłym z powodu pandemii koronawirusa. Perspektywa ratingu jest negatywna, co oznacza, że może być on nadal obniżany. Moody’s nie spodziewa się, aby ilość pasażerów linii lotniczych z 2019 roku wróciła wcześniej niż w 2023 roku.