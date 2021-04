Agencja Endeavor, która jest właścicielem organizacji sportowej UFC, poinformowała, że dąży do wyceny na ponad 16 mld USD w ramach swojej pierwszej oferty publicznej na nowojorskiej giełdzie. Z IPO chce zebrać 511 mln USD, pisze Reuters.

Firma z Beverly Hills planuje zaoferować ok. 21,3 mln akcji w cenie od 23 do 24 USD za sztukę, co pozwoliłoby jej zebrać 511 mln USD. Agencja Endeavour dąży do wyceny na poziomie 16 mld USD.

Spółka, która niedawno powołała do swojego zarządu dyrektora generalnego Tesli Elona Muska, ma nadzieję na cieplejsze przyjęcie ze strony inwestorów. W 2019 roku musiała wycofać się z pierwszej oferty publicznej opiewającej na ok. 400 mln USD z powodu niewielkiego popytu.

Endeavor kupił pakiet kontrolny UFC od potentatów branży hazardowej Franka i Lorenzo Fertittów w 2016 roku. Spółka będzie notowana na nowojorskiej giełdzie pod symbolem „EDR”.

Za organizację IPO odpowiadają Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan, KKR i Deutsche Bank.