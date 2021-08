Rada nadzorcza spółki Boryszew podjęła we wtorek decyzję o powołaniu Wojciecha Kowalczyka w skład zarządu i powierzyła mu funkcję prezesa, dyrektora generalnego spółki.

Wcześniej Kowalczyk złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego rady nadzorczej spółki Boryszew, z której był delegowany do czasowego pełnienia obowiązków prezesa.

Rada nadzorcza podjęła w związku z rezygnacją Kowalczyka uchwałę o powołaniu do swojego składu na jego miejsce Janusza Siemieńca. Od 2020 roku we współpracy z partnerami biznesowymi realizuje on projekty w energetyce wiatrowej i słonecznej. Wcześniej w latach 2014- 2019 był wiceprezesem zarządu ds. operacyjnych spółki Alchemia. W tym samym okresie pełnił funkcję członka rady nadzorczej Boryszewa.