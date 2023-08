Wyciekła data premiery „Ghostrunnera 2”

Według informacji zamieszczonych na Epic Games Store druga odsłona “Ghostrunnera” będzie miała premierę 26 października.

Epic Games Store zamieścił szereg informacji na temat „Ghostrunnera 2”, którego producentem jest giełdowe One More Level, a wydawcą 505 Games. Według informacji ze strony, premiera tytułu, którego pierwsza część sprzedała się w ponad 2 mln szt., planowana jest na 26 października.

Na stronie pojawił się też nowy trailer i zamieszczono informacje o minimalnych oraz zalecanych wymaganiach sprzętowych, z których wynika, że gra zajmie 30 GB pamięci.

Według nieoficjalnych informacji. Gra ma mieć wydanie standardowe, ale także Deluxe Edition i Brutal Edition. Ich ceny mają wynieść odpowiednio 39,99 USD, 49,99 USD i 69,99 USD.

W poniedziałek po południu One More Level oficjalnie potwierdziło datę premiery gry i cenę wersji podstawowej na 39,99 USD. Spółka zapowiedziała, że ważnym punktem w kampanii promocyjnej tytułu będzie prezentacja w ramach rozpoczynających się w środę targów Gamescom. Ich uczestnicy będą mogli przetestować grę grając w demonstracyjną wersję tytułu na konsolach Xbox.

„Ghostrunner 2” znajduje się obecnie na 196 pozycji wśród najbardziej wyczekiwanych gier na Steam i ma 5785 (followers)obserwujących na tej platformie.

W dniu premiery gra ma być gotowa do wydania na PC, Xbox Series i Playstation 5. Według wcześniejszych informacji budżet produkcyjny wynosi 5 mln EUR, a marketingowy 1 mln EUR. Przedstawiciele One More Level wcześniej informowali, że jeśli gra będzie sprzedawać się co najmniej równie dobrze jak „Ghostrunner”, to tantiemy będą istotnie wyższe od tych, jakie otrzymała za pierwszą odsłonę. Wypłata tantiem będzie możliwa, gdy przychody netto ze sprzedaży przekroczą 6 mln EUR.