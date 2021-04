Amerykański konglomerat przemysłowy przekroczył szacunki Wall Street pod względem kwartalnych przychodów i zysków. To efekt wzmożonego popytu na środki ochrony osobistej, w tym maseczki, pisze Reuters.

Maski, które zapewniają wysoki poziom filtracji, a także sprzęt do majsterkowania i środki czystości, są bardzo poszukiwanymi artykułami w okresie pandemii. Wzrost popytu na te produkty przełożył się na wyniki spółki 3M.

Przychody ze sprzedaży wzrosły w pierwszym kwartale o 9,6 proc. rok do roku do 8,85 mld USD. Analitycy spodziewali się, że wyniosą 8,47 mld USD. Zysk netto wzrósł do 1,62 mld USD, czyli 2,77 USD na akcję, o 48 centów więcej od oczekiwań. W analogicznym okresie ubiegłego roku zysk wyniósł 1,31 mld USD, czyli 2,25 USD na akcję.