Zagrożenie konfliktem na pierwszym planie

Spekulacje o zbliżającej się inwazji Rosji na Ukrainę cały czas determinują zmienność rynkową.

Wczorajsza sesja przyniosła głęboką wyprzedaż cen akcji na Starym Kontynencie. Niemiecki Dax cały czas pozostaje blisko kluczowego wsparcia zlokalizowanego w okolicy 15000 pkt. Poniedziałkowa sesja na Wall Street przyniosła zdecydowanie mniejsze spadki niż w Europie, co jest wynikiem większego dystansu do potencjalnego konfliktu zbrojnego i relatywnie mniejszych konsekwencji gospodarczych. Notowania kontraktu terminowego na S&P 500 pozostają blisko 4400 pkt., a kluczowe wsparcie znajduje się 200 pkt. niżej. W tym przypadku większym negatywnym impulsem wydaje się być zagrożenie związane z wyższą inflacją w przypadku dalszej eskalacji. Ograniczona podaż surowców jeszcze mocniej podbiłaby dynamikę cen, co wymuszałoby bardziej zdecydowane działania ze strony bankierów centralnych. Bullard szef St. Louis Fed ponownie uderzył wczoraj w jastrzębie tony i zwrócił uwagę, że władze monetarne powinny zaostrzyć politykę, aby podkreślić swoją wiarygodność w walce z inflacją. George z Kansas City Fed zaznaczyła natomiast, że wychodzenie z ultra luźnej polityki monetarnej powinno być ostrożne i stopniowe.