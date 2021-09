Złoto zdrożało

Na światowych rynkach panował w poniedziałek strach, który zwiększył popyt na „bezpieczne przystanie”, w tym złoto.

Eskalacja obaw dotyczących możliwości bankructwa drugiego chińskiego dewelopera Evergrande i rozległych konsekwencji spowodowanego przez to kryzysu spowodowała w poniedziałek ucieczkę od ryzyka. Inwestorzy kupowali natomiast tradycyjne „bezpieczne” aktywa, jak obligacje skarbowe USA, dolara i złoto. Cena kruszcu rosła maksymalnie o 0,9 proc. dochodząc do 1768 USD. Wcześniej w poniedziałek złoto taniało jednak nawet o 0,4 proc. do 1742 USD. Ostateczne na zamknięciu sesji na Comex kurs uncji złota z grudniowych kontraktów rósł o 0,7 proc. do 1763,80 USD. To pierwszy wzrost jego ceny zamknięcia po trzech sesjach spadku.