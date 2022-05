Złoty odzyskuje siły

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Złoty silnie się osłabił po wybuchu wojny, wówczas tracił nawet ponad 8 proc. Obecnie wobec traci ok. 3,3 proc. wobec poziomu sprzed inwazji. To więcej niż czeska korona, ale zdecydowanie mniej niż węgierski forint. Widać, że polska waluta odzyskuje wiarygodność dzięki rosnącej determinacji banku centralnego do ograniczania inflacji i perspektywie odblokowania funduszy UE.

Wśród walut ponad czterdziestu dużych światowych gospodarek, dla których dane podaje Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS), złoty był jedną z walut, które straciły najmocniej po wybuchu wojny w Ukrainie. Efektywny kurs polskiej waluty (średni kurs wobec różnych walut, ważony ich udziałem w rozliczeniach handlowych) jest obecnie ok. 3,3 proc. poniżej poziomu z 21 lutego, czyli momentu zaraz przed wybuchem wojny. Złoty odrobił jednak dużą część strat – ok. dwa tygodnie po wybuchu wojny kurs był niższy nawet o 8,4 proc. W ciągu ostatniego miesiąca kurs praktycznie się nie zmienił. Z kolei w stosunku do maja ub.r. stracił ok. 4,3 proc.