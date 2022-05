Związek pracodawców AGD: w Polsce w roku 2021 wyprodukowano 35 mln urządzeń AGD

Jak informuje APPLiA Polska, w przypadku sprzętu wielkogabarytowego urządzeń wytworzono więcej aż o 3 mln sztuk, co stanowi wzrost o 13 proc. Tym samym Polska umocniła się na pozycji lidera produkcji AGD i dostarcza już ok. 40 proc. urządzeń dużego AGD wyprodukowanych w całej Unii Europejskiej. Polska jest także drugim eksporterem AGD na świecie.

"Miniony rok to kontynuacja rozwoju przemysłu AGD w Polsce. Branża inwestuje w Polsce każdego roku ponad 1 mld zł w fabryki oraz centra badań i usług. Dzięki temu jesteśmy numerem jeden w Unii. Sytuacja cieszy, tym bardziej że udało nam się to osiągnąć pomimo drastycznych wzrostów cen surowców i energii, a także ciągłych problemów w dostawach komponentów" – powiedział, cytowany w komunikacie, prezes APPLiA Polska Wojciech Konecki.

Z danych APPLiA Polska wynika, że ponad połowę produkcji AGD w Polsce stanową pralki, zmywarki oraz suszarki do ubrań. W naszym kraju powstaje już 60 proc. tych urządzeń wyprodukowanych w całej UE. Po uwzględnieniu pozostałych chłodziarek i piekarników udział naszego kraju w unijnej produkcji to 40 proc. Wartościowo to ok. 30 proc. Ponad 90 proc. produkcji trafia na eksport – największe rynki dla polskiej produkcji to niemiecki, francuski oraz brytyjski. Polska jest drugim co do wielkości eksporterem AGD na świecie, a w kategoriach takich jak suszarki oraz zmywarki jesteśmy numerem jeden.

"Od kilku lat byliśmy numerem jeden pod względem ilości wyprodukowanego AGD. Według naszych szacunków w roku 2021 wartość produkcji dużego AGD po raz pierwszy jest najwyższa w całej Unii" – dodaje Konecki.

Według szacunków APPLiA w roku 2021 konsumenci wydali na duże i małe AGD 13,6 mld zł, o 15 proc. więcej niż przed rokiem. W ujęciu ilościowym sprzedano 7,5 mln szt. urządzeń dużego AGD.

W Polsce zlokalizowanych jest 35 fabryk AGD. Wartość produkcji sprzedanej całego przemysłu produkującego tzw. elektryczne AGD przekroczyła w 2021 roku 26 mld zł, co daje wzrost wartości produkcji o ok. 25 proc. Z kolei wartość eksportu dużego AGD w ubiegłym roku wyniosła 24 mld zł.

Przemysł AGD zatrudnia bezpośrednio w Polsce około 31 tys. osób. Z uwzględnieniem poddostawców materiałów oraz usług wokół całego łańcucha życia produktu, w tym serwisów napraw AGD (ok. 2,5 tys. pracowników), zatrudnienie sektora AGD szacowane jest na ponad 100 tys. osób.

Pod względem wielkości główne firmy w przemyśle AGD to BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego, Electrolux Poland, Whirlpool, Samsung Electronics Poland Manufacturing oraz Amica. Firmy te zatrudniają 70 proc. osób pracujących w przemyśle AGD oraz odpowiadają za 72 proc. przychodów wszystkich producentów oraz importerów AGD i ok. 75 proc. wartości sprzedaży produkcji AGD.

APPLiA Polska jest związkiem pracodawców AGD reprezentującym producentów i importerów AGD w Polsce.