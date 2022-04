Zysk CD Projektu za 2021 r. wyższy od oczekiwań

CD Projekt odnotował wyższy od oczekiwań zysk za ubiegły rok. Studio zdołało przezwyciężyć skutki nieudanej premiery swojej flagowej gry Cyberpunk 2077 - pisze Bloomberg.

Zysk netto w spadł o 82 proc. rok do roku do 208,9 mln zł. Analitycy ankietowani przez Bloomberga spodziewali się, że wyniesie on 202 mln zł.