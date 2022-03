Zysk MLP Group wzrósł o ponad 180 proc.

Ubiegły rok okazał się bardzo udany dla Grupy MLP. Znacząco zwiększyła się siła finansowa przedsiębiorstwa, przy cym zysk netto niemal się potroił.

Jak podano w komunikacie prasowym, Grupa MLP powiększyła wartość aktywów netto (NAV) o 51 proc. do poziomu 1,82 mld zł. Wartość nieruchomości inwestycyjnych wzrosła z kolei o 46 proc. do około 3,4 mld zł. Skonsolidowane przychody z tytułu umów najmu (tj. podstawowej działalności Grupy) wyniosły 196 mln zł, co oznacza wzrost w ujęciu rok do roku o prawie 15 proc. Grupa wypracowała 632,3 mln zł zysku na działalności operacyjnej, poprawiają wynik sprzed roku o 112 proc. Jeszcze bardziej spektakularnie wygląda zysk netto, który zwiększył się o 182 proc. i zamknął się kwotą 480,5 mln zł.