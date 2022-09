10 spółek polecanych na wrzesień

Sierpień był fatalnym miesiącem dla warszawskiej giełdy, a spadek WIG20 o 11 proc. w połączeniu ze stratami, poniesionymi w poprzednich miesiącach, uczynił polski indeks najgorszym w tym roku na świecie. Wrzesień nie zaczął się dobrze, a indeks blue chipów zszedł poniżej 1500 pkt. WIG również naruszył okrągłą barierę - w tym przypadku znajdującą się na poziomie 50 tys. pkt, a model rynkowy BM BNP Paribas daleki jest od wysłania sygnału kupna.

Nasz miesięczny wskaźnik, drugi miesiąc z rzędu odnotowuje delikatny wzrost, jednakże do sygnału kupna dla WIG (za jaki przyjmujemy wzrost powyżej -0,5) jeszcze daleko

Na tak trudnym rynku najlepiej grać z trendem (co oznacza zajęcie pozycji krótkiej), albo zdać się na dużo bardziej ryzykowną selekcję. Ta w sierpniu była skuteczna w przypadku analityków biura, bo polecany przez nich portfel dziesięciu spółek przyniósł dodatni wynik (2 proc.), o 10 pkt proc. lepszy od stopy zwrotu WIG. Pod kreską znalazły się cztery pozycje. Najwięcej spadły akcje Dino Polska (-4,9 proc.), ale nie wykluczono ich z tego powodu z portfela, w przeciwieństwie do walorów Neuki (-4,2 proc.). Eksperci BM BNP Paribas uważają, że wyniki spółki w II kwartale po skorygowaniu o zdarzenia jednorazowe należy ocenić jako rozczarowujące. Zwracają także uwagę na zapowiedzi dalszego zwiększenia presji kosztowej w II półroczu, co może ciążyć notowaniom w krótkim terminie. Neucę w polecanym portfelu zastąpiło Asseco Poland.

Asseco Poland

Informatyczna grupa opublikowała lepsze od konsensu wyniki za II kwartał 2022 r. Przychody wzrosły o 23 proc. do 4,2 mld zł, a zysk netto o 1 proc. do 141 mln zł. Mimo słabnącej gospodarki portfel zamówień wzrósł o 24 proc. r/r (o 11 proc., jeśli przyjąć stałe kursy walutowe). Analitycy zwracają uwagę na dyskonto, z jakim akcje są notowane do historycznych wskaźników.

Arctic Paper

Akcje spółki w ostatnich dniach dotknęła korekta, ale w sierpniu kurs urósł o ponad 19 proc. po publikacji bardzo dobrych wyników za II kwartał. Analitycy podkreślają, że na rezultaty w krótkim terminie pozytywnie oddziałuje kontynuacja trendu podnoszenia cen papieru, co pozwoli pokryć rosnące koszty wytworzenia głównego produktu spółki.

“W dłuższym terminie podoba nam się strategia spółki polegająca na rozwoju wyżej marżowych produktów (np. papiery opakowaniowe) oraz inwestycje w energetykę odnawialną. Połączenie siły cenowej Arctic Paper, długoterminowej strategii spółki oraz znacznej poprawy bilansu i potencjału dywidendowego przy niskiej wycenie wskaźnikowej przekładają się na pozytywną ocenę Arctic Paper” - napisano w uzasadnieniu.

Auto Partner

Według danych firmy Carsmile, dostępność nowych aut systematycznie się poprawia. Analitycy BM BNP Paribas nie zmieniają jednak na razie dobrej opinii o spółce Auto Partner, której od wybuchu pandemii sprzyjały trudności z podażą na rynku pierwotnym, a także stosunkowo wysoki wiek aut w Polsce i odroczenie napraw.

Budimex

Eksperci pozytywnie oceniają perspektywy budowlanej spółki w kolejnych kwartałach, mimo że portfel zleceń jest niższy niż na koniec 2021 r. Podkreślają jednak, że spółka oczekuje podpisania umów o wartości przekraczającej 4 mld zł. Jako atut uznają wysoką ekspozycję na inwestycje publiczne w czasie spowolnienia gospodarzego, które może przynieść stabilizację kosztów materiałów oraz płac.

“Buforem bezpieczeństwa dla rentowności w kolejnych okresach jest zwiększenie poziomu waloryzacji kontraktów. Pozytywnie oceniamy perspektywy spółki w średnim i długim terminie ze względu na mocny bilans, wysoki portfel zleceń, rozwój segmentu usługowego oraz inwestycje w perspektywiczne segmenty związane z rynkiem energetycznym” - głosi uzasadnienie.

Dino Polska

Analitycy uważają, że spółka ze względu na efektywny model biznesu i wyniki będzie się wyróżniać w czasie słabnącej koniunktury gospodarczej. Zarząd Dino w II półroczu oczekuje poprawy marży EBITDA, rotacji kapitału obrotowego oraz utrzymanie wysokiego tempa sprzedaży z powierzchni porównywalnej (LFL).

Eurocash

Analitycy przyznają, że nowa strategia spółki nie przyniosła większych zmian w postrzeganiu biznesu (koncentracja na optymalizacji kosztowej hurtu, rozwoju franczyzy i Frisco przy możliwej sprzedaży własnych sklepów), co doprowadziło do korekty kursu pod koniec sierpnia.

“Jednakże z uwagi na pozytywną dynamikę wyników i niską wycenę pozostajemy pozytywnie nastawieni do spółki” - podkreślają specjaliści z BM BNP Paribas.

Spodziewają się, że inflacja cen żywności i napojów będzie stopniowo przekładać się na przyspieszanie tempa wzrostu sprzedaży, co było już widoczne w wynikach za II kwartał.

Grupa Kęty

Akcje spółki po latach wróciły do WIG20, a wyniki za II kwartał były lepsze od konsensu prognoz analityków.

"Mimo nadchodzącego spowolnienia gospodarczego, zarząd spółki podejmuje szereg działań w zakresie optymalizacji kosztów oraz inwestycji rozwojowych, aby utrzymać pozytywną perspektywę wyników i podtrzymuje skorygowaną prognozę wyników na 2022 r., opublikowaną 22 czerwca 2022 r.“ - głosi uzasadnienie.

Prognoza zarządu zakłada, że przychody wyniosą 5,9 mld zł (wcześniej: 5,4 mld zł), a zysk netto 642 mln zł (wcześniej: 549 mln zł)

PlayWay

Analitycy oczekują, że pozytywne trendy, zarysowane w raporcie za I kwartał, znalazły potwierdzeni w wynikach II kwartału. Zwracają uwagę na zawarcie dwóch umów dystrybucyjnych z Xbox Game Pass i Epic Store, które będą źródłem dodatkowego przychodu. Korzystny dla spółki jest także rosnący kurs USD/PLN.

Selvita

Analitycy przypominają, że Selvita chce zwiększać zakres działalności i kompetencji poprzez fuzje i przejęcia i rozpatruje obecnie kilkudziesięciu kandydatów.

“Głównymi punktami strategii działania spółki są obecnie dalszy rozwój segmenty drug discovery oraz budowa segmentu CDMO, który polega na kontraktowym wytwarzaniu leków. Oczekujemy utrzymania wysokiego tempa poprawy wyników, co powinno wyróżniać spółkę na tle rynku w otoczeniu pogarszającej się koniunktury gospodarczej” - dodają eksperci.

ZE PAK

Firma korzysta na rosnących cenach prądu, które nadrabiają wyższe koszty związane z emisją CO2. Posiada jednocześnie stałe koszty produkcji energii z węgla brunatnego.

“Wyższe marże na produkcji będą sprzyjać rezultatom i przepływom pieniężnym w całym 2022 i 2023 r. Ponadto spółka jest w trakcie transformacji w kierunku producenta zielonej energii – w najbliższych miesiącach otrzyma 800 mln zł z tytułu sprzedaży dwóch trzecich udziałów w spółce rozwijającej OZE na rzecz Cyfrowego Polsatu. Uważamy, że rynek obecnie nie docenia wartości ZE PAK pochodzącej z wysokich wyników aktywów węglowych w najbliższych latach, rozwoju portfela OZE we współpracy z głównym akcjonariuszem oraz potencjalnych długoterminowych celów, jakimi są farmy wiatrowe offshore oraz reaktory jądrowe SMR” - głosi uzasadnienie.