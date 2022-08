Polski rynek akcji najgorszy na świecie

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Po przecenie w sierpniu polski rynek akcji traci najwięcej spośród 92 światowych giełd, donosi Bloomberg.

WIG20 zmierza do straty 11 proc. w sierpniu. Od początku roku wartość indeksu spada o 32 proc., co jest najgorszym wynikiem od kryzysu 2008 roku. Wyceny polskich spółek są najniższe w historii w porównaniu z notowanymi na innych giełdach. Wskaźnik cena/oczekiwany zysk spółek w WIG20 wynosi 5,8. To najmniej od powstania indeksu w 1994 roku.