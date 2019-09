AB liczy na większe marże

Dystrybutor IT ma nadzieję, że trwająca na rynku konsolidacja zakończy wojnę cenową i w rezultacie doprowadzi do poprawy marż.

W roku obrotowym 2018/19, który zakończył się 30 czerwca, wrocławska grupa AB, czyli największy w Polsce dystrybutor IT, zwiększyła przychody o 6,8 proc. do rekordowego poziomu 8,8 mld zł. Zysk netto zmniejszył się w tym czasie o ponad 5 proc. do 57,8 mln zł, a EBITDA o blisko 12 proc. do 98,3 mln zł. Był to drugi z rzędu rok grupy AB ze wzrostem sprzedaży i jednoczesnym spadkiem zysków. Dystrybutor nie ukrywa, że na pogorszenie się jego zyskowności wpływa obecna od kilku lat na polskim rynku konkurencja z Zachodu.