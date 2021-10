Apple znów na drugim miejscy na rynku smartfonów

W trzecim kwartale Apple dostarczyło 50,4 mln smartfonów, co pozwoliło mu wrócić na drugie miejsce w globalnym rankingu, poinformowała firma badawcza IDC.

Samsung Electronics niezmiennie jest globalnym liderem rynku smartfonów. Choć dostarczył ich w trzecim kwartale o 14 proc. mniej niż rok, to było ich aż 69 mln. Południowokoreański koncern ma 20,8 proc. udziału w rynku. Awans Apple w rankingu to zasługa zwiększenia dostaw o ponad 20 proc., największego w branży. Amerykańska spółka zwiększyła udział w rynku do 15,2 proc. Na trzecie miejsce spadło Xiaomi, które dostarczyło w minionym kwartale 44,3 mln smartfonów, 4,6 proc. mniej niż rok wcześniej. Chińska spółka ma 13,1 proc. udziału w globalnym rynku.