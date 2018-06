Autobusy biją rekordy

W tym roku zanotowano rekordowo wysoką rejestrację nowych autobusów. Co czwarty powstaje w Polsce.

W maju krajowi przewoźnicy zarejestrowali 305 nowych autobusów. To aż o 141 więcej niż rok wcześniej (86 proc.), kiedy sprzedano 164 pojazdy — wynika z analizy danych CEPiK przeprowadzonej przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego i spółkę JMK-Analizy Rynku Transportowego. W ciągu pięciu miesięcy tego roku w Polsce sprzedano 1191 autobusów (27,2 proc.), co jest najlepszym wynikiem na rynku autobusów o tej porze roku w historii.

Jest to związane przede wszystkim z realizacją dużych miejskich zamówień. Do tego doszło styczniowe przesunięcie rejestracji warszawskiego i kieleckiego kontraktu. W tym roku wcześniej niż zwykle wystartowały także odbiory autokarów, co obrazuje rosnąca dynamika w segmencie turystycznym.

Doskonałe pierwsze miesiące oznaczają, że w całym roku możemy odnotować w Polsce jeszcze wyższy poziom rejestracji niż w doskonałym dla autobusowego rynku ubiegłym. Wówczas polscy przewoźnicy zarejestrowali 2297 nowych pojazdów, czyli więcej o 310 niż rok wcześniej. Według szacunków, w całym 2018 r. liczba rejestracji sięgnie 2,9 tys. autobusów, co oznacza tempo wzrostu na poziomie 30 proc.

Po pięciu miesiącach roku liderem autobusowego rynku w Polsce powyżej 3,5 t dmc została marka Mercedes-Benz (522 rejestracje), która sukces zawdzięcza przede wszystkim świetnym wynikom w kategorii MINI (poniżej 8 t dmc), w której zarejestrowano 327 pojazdy z logo trójramiennej gwiazdy. Pozostałe strategiczne dla Mercedesa kategorie to segment miejski (110) i turystyczny (77). Drugie miejsce ma Solaris, który w tym roku rejestruje wyłącznie autobusy miejskie, i to wyłączne powyżej 8 t dmc. Zeszłoroczny wicelider rynku zarejestrował w tym roku 165 pojazdów. Brąz przypadł firmie MAN, która już dawno nie plasowała się tak wysoko w sprzedażowych rankingach. Niemiecka marka ma na swoim koncie 149 rejestracji, w tym 107 autobusów miejskich i 40 autobusów turystycznych. Na koniec warto zauważyć, że w maju, dzięki wzmożonej sprzedaży pojazdów miejskich, ponownie wzrósł udział autobusów, które powstały w krajowych fabrykach. W ciągu pięciu miesięcy liczba wytworzonych w nich i zarejestrowanych autobusów wyniosła 317, co przekłada się na 26,6 proc. udziału we wszystkich rejestracjach. Dla porównania — w całym 2017 r. zarejestrowano 602 autobusy pochodzące z krajowych fabryk (26,2 proc. wszystkich rejestracji). To oznacza, że co czwarty zarejestrowany autobus został wyprodukowany w kraju.

1191 Tyle nowych autobusów zarejestrowano w Polsce w tym roku. Oznacza to ponad 27 proc. wzrost i… najlepszy wynik w historii analizowania tego rynku.