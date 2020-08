Backup i archiwizacja w chmurze zoptymalizuje koszty IT

Usługi dostępne na platformie IBM Cloud zapewniają m.in. trwałą, bezpieczną i ekonomiczną pamięć masową w chmurze, która jest w stanie odpowiedzieć na rozmaite potrzeby przedsiębiorstw w zakresie obsługi kopii zapasowych i archiwizacji.

W minionym dziesięcioleciu IDC, znana firma analityczna rynku IT, w rankingu IDC MarketScape Worldwide Object-based Storage Vendor Assessment, pięć lat z rzędu (2013 – 2018) wskazywała, że IBM Cloud Object Storage dostarcza swoim korporacyjnym użytkownikom najwyższą wartość biznesową.

Pamięć bez ograniczeń

Rynek obiektowej pamięci masowej nadal rośnie i zyskuje na popularności. Dlaczego? IDC wskazuje, że przedsiębiorstwa skłaniają się ku systemom łatwiejszym do skalowania, mniej skomplikowanym w zarządzaniu i wydajniejszym w przechowywaniu rosnących ilość nieustrukturyzowanych danych, które na co dzień są generowane w procesach biznesowych.

Badanie IDC MarketScape obejmowało analizę 13 kluczowych dostawców komercyjnych rozwiązań w zakresie obiektowych pamięci masowych. Raporty IDC podkreślają siłę IBM Cloud Object Storage. Wynika ona z umożliwiania korporacyjnym użytkownikom łatwego rozwoju obiektowych pamięci masowych na niemal nieograniczoną skalę. Diagnozy IDC znajdują potwierdzenie w konkretnych wdrożeniach tej usługi.

– Przede wszystkim nie musimy dłużej podwajać ani potrajać dostępnej pamięci masowej. Technologie stojąca za usługami IBM Cloud są na tyle niezawodne, że służą nam za aktywne repozytorium treści, a jednocześnie umożliwiają nam odtwarzanie danych w przypadku awarii – tak skutki przełączenia się na technologie IBM ocenia Dragos Jianu, dyrektor zarządzający Dreamstime.

Cięcie kosztów

Ochrona danych firmy w jej centrum przetwarzania może być czymś zaskakująco prostym – wystarczy zachować ich kopię zapasową dzięki usługom dostępnym na platformie IBM Cloud. Są one również sposobem na wyeliminowanie nośników taśmowych wciąż tak popularnych w przedsiębiorstwach, a także na usprawnienie zarządzania kopią zapasową i uproszczenie procesów archiwizacji zasobów danych firmy.

Większość głównych dostawców oprogramowania do obsługi kopii zapasowych działających na polskim rynku oferuje gotowe do użytku rozwiązania, które są bezpośrednio zintegrowane z usługami IBM Cloud.

Usługi IBM Cloud są też propozycją dla firm, które przechowują dane w chmurze. Umożliwiają bowiem dedykowane rozwiązania dla użytkowników chmury. Skorzystanie z niej przekłada się na niższe koszty.

Skąd bierze się ścięcie kosztów? Z wdrożenia zautomatyzowanego, spójnego dla różnych aplikacji systemu tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych. Zasoby IBM Cloud można skalować i dostosowywać do coraz większych potrzeb w zakresie kopii zapasowych, a rozbudowa jest przy tym opłacalna i odpowiada wymaganiom biznesowym całego przedsiębiorstwa.

Korzystanie z oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych w połączeniu z funkcjonalnościami IBM Cloud umożliwia firmom automatyczne tworzenie w chmurze kopii zapasowych lokalnych baz danych lub tworzenie kopii zapasowych baz danych w ekonomicznej obiektowej pamięci masowej. Nic dziwnego, że coraz chętniej firmy sięgają po usługi IBM Cloud i umieszczają je w swojej strategii odtwarzania newralgicznych systemów IT. Decydują się na taki ruch, bo nie muszą w tym celu realizować kosztownych inwestycji kapitałowych, ani ponosić wysokich wydatków na infrastrukturę operacyjną. Usługi chmurowe IBM oznaczają, że nie jest to konieczne.

– Cloud Object Storage to jeden z składników całego pakietu rozwiązań IBM w zakresie pamięci masowych definiowanych programowo. Użytkowanie tych rozwiązań pomogło nam obniżyć koszty przechowywania firmowego zbioru danych, kopiowania go i archiwizowania aż o 40 proc – przyznaje z kolei Phillip Bindley, dyrektor zarządzający The Bunker.

Kosztowa efektywność

Odporność i dostępność usług IBM Cloud pozwalają rozproszyć dane między różnymi węzłami i fizycznymi lokalizacjami, zapewniając ich trwałość. Możliwości geograficznego rozproszenia danych sprawdzają się świetnie w przypadkach tworzenia kopii zapasowych i ochrony danych. W jaki sposób? Ponieważ dane są dzięki nim dostępne zawsze, nawet wtedy, gdy dojdzie do katastrofy lub awarii – pojedynczej, a nawet całej serii.

Użytkownicy korporacyjni mogą ponadto wybrać opcję regionalną. Będzie to oznaczać przechowywanie danych w kilku centrach przetwarzania danych, choć znajdujących się geograficznie w jednym regionie. Mogą też wybrać usługę w wersji międzyregionalnej, która umożliwi im przechowywanie danych w kilku regionach jednocześnie i zapewni im maksymalną dostępność oraz odporność.

Usługi IBM Cloud oferują kilka klas pamięci masowej. W ten sposób ułatwiają przedsiębiorstwom optymalizację kosztów obsługi kopii zapasowych i realizację celów związanych z odtwarzaniem danych.

Rozwiązanie IBM jest dostępne w modelu, w którym opłata jest pobierana za rzeczywiste wykorzystanie, i nie wymaga żadnych początkowych inwestycji kapitałowych.

Warstwy pamięci masowej są dostępne dla aktywnych danych – w wersji Standard i mniej aktywnych danych – w wersji Vault, a również dla nieaktywnych danych – w wersji Cold Vault i w końcu dla dynamicznych danych – w wersji Flex. Strategie archiwizacji mogą być stosowane we wszystkich klasach warstw pamięci masowych, co pozwala na automatyczne przenoszenie obiektów do długoterminowej, ekonomicznej pamięci offline w symboliczne cenie 0,002 USD za 1 GB miesięcznie.

Zachowane i dostępne

Technologia IBM Spectrum Protect udostępnia skalowalne zasoby do ochrony danych na fizycznych serwerach plików, w aplikacjach i w środowiskach wirtualnych. Firmy mogą ją skalować do poziomu nawet miliardów obiektów na jeden serwer zapasowy i w ten sposób obniżyć koszty infrastruktury do obsługi kopii zapasowych. Ponadto IBM Spectrum Protect może służyć jako docelowe miejsce migracji danych z rozwiązania IBM Spectrum Protect Plus. Umożliwia to pełne wykorzystanie wcześniejszych inwestycji w narzędzia do długookresowego przechowywania danych i odtwarzania skutków awarii oraz katastrof.

Odporność systemu przechowywania danych w pamięciach masowych IBM sięga poziomu 99,999999999 proc. Wbudowane mechanizmy zapewniają integralności danych, nieustanne sprawdzanie i zatwierdzanie stan obiektów oraz wdrażanie funkcji samonaprawy. Wszystko to dokonuje się automatycznie, bez potrzeby podejmowania przez użytkownika jakiejkolwiek decyzji.

Szybkie odtwarzanie danych IBM Spectrum Protect przynosi korporacyjnemu użytkownikowi prosty i szybki dostęp do danych przez pojedynczy interfejs API, co umożliwia szybkie odtwarzania danych i utrzymanie ciągłości biznesowej.

Warto podkreślić, że dostęp do kopii zapasowych danych umieszczonych w chmurowych pamięciach masowych IBM można uzyskać o wiele szybciej niż w przypadku rozwiązań taśmowych. Dzięki temu usługa chmurowa poprawia zdolność przedsiębiorstwa do spełnienia wymogów regulacyjnych, prawnych i biznesowych.

– Dzięki możliwościom IBM Spectrum Protect działamy poza najbezpieczniejszymi centrami danych w Wielkiej Brytanii, które są zlokalizowane w byłych bunkrach jądrowych. IBM ma naprawdę wyjątkową propozycję rynkową pod względem przechowywania dużych ilości danych w bardzo bezpieczny i dostępny sposób – podkreśla szef The Bunker.

Bezpieczeństwo i skalowalność

Za IBM Spectrum Protect przemawiają zwłaszcza względy bezpieczeństwa. By zapewnić maksymalną ochronę danych, rozwiązanie to oferuje domyślne szyfrowanie po stronie chmurowego serwera. To nie wszystko. Ponadto zarządzanie kluczami szyfrowania jest zautomatyzowane, ale korporacyjni użytkownicy mogą też zarządzać własnymi kluczami. W przypadku, gdy wolą zdać się na dostawcę usług chmurowych mogą korzystać z rozwiązania IBM Key Protect, aby udostępnić szyfrowane klucze aplikacjom w chmurze IBM Cloud.

Rozwiązanie IBM umożliwia bezproblemowe skalowanie systemu pamięci masowych zgodnie ze swoimi potrzebami. Ułatwia to efektywne kosztowo zarządzanie całym systemem, a przy tym pozwala na zachowanie w całej firmie zgodności z wymogami RODO, dotyczącymi ochrony danych. Korzystając z rozwiązania IBM, firma może zrezygnować z kosztownych i nieefektywnych kopii zapasowych na nośnikach taśmowych, wewnętrznych bibliotek taśmowych i zewnętrznych archiwów fizycznych, a przede wszystkim być pewnym najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych poświadczonego przez międzynarodowe certyfikaty.

