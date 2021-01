Biura podróży nie mogą się doczekać... 2022 r.

Firmy turystyczne, które weszły w nowy rok ze stratami, liczą na powolne odbudowanie rynku i tęsknie wypatrują powrotu do normalności.

Tego roku biura podróży nie będą dobrze wspominać. Zamknięcie granic od marca do lipca, a potem rollercoaster z otwieraniem i zamykaniem krajów, do których można latać, ruletka z kwarantanną i obowiązkowymi testami, w końcu ponowne zamknięcie wielu krajów. Polskie biura powoli liczą straty, prawdopodobnie najwyższe w historii, a niemiecka Grupa TUI, która rok finansowy kończy we wrześniu, już poinformowała o 3 mld EUR na minusie. W tym roku touroperatorzy liczą na odbicie.