Biurokracja trzyma się mocno

Nieco mniej obowiązków mają firmy duże, małe i mikro. Średnie „cierpią” tak samo jak pięć lat temu – policzył Grant Thornton.

Od 2014 r. do końca 2019 r. zakres sprawozdawczości na rzecz wszystkich 14 instytucji państwowych trochę się zmniejszył – wynika z badania Grant Thorntona (GT), firmy doradczo-audytorskiej, przeprowadzonego wspólnie z Konfederacją Lewiatan. W przypadku dużych firm spadł o 18 proc., mikrofirm o 12 proc., a małych o 5 proc. Nic się nie zmieniło dla firm średnich, które biurokracja przytłacza tak samo jak pięć lat temu.



- W pewnym stopniu powiodło się ograniczanie obowiązków sprawozdawczych, ale głównie wobec największych przedsiębiorstw. Średnie firmy nadal muszą borykać się z biurokracją tak samo jak kilka lat temu. Mimo zmniejszenia się niektórych obowiązków raportowych biurokracja w naszym kraju nadal jest silna – zauważa Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Walka z biurokracją była na sztandarach zarówno rządów PO-PSL, jak i PiS. Jak widać, niewiele z tego wyszło.

Według danych na koniec ubiegłego roku, najwięcej informacji od dużych firm wymaga Narodowy Bank Polski (NBP). Łącznie spływa do niego aż 151 rozmaitych raportów, o 14 proc. więcej niż w 2014 r. NBP wypada najgorzej spośród wszystkich instytucji, bo jako jedyny zanotował wzrost liczby sprawozdań w porównaniu z 2014 r. Bank regularnie, zazwyczaj co kwartał, pyta firmy np. o oszczędności i zadłużenie w walutach obcych, udziały w spółkach zagranicznych, udział kapitału zagranicznego we własnym kapitale, wartość wyemitowanych obligacji za granicą itp.

Na takim samym poziomie jak pięć lat temu pozostały dokumenty sporządzane dla ZUS, KNF, organów celnych i gmin.

Na drugim miejscu wśród instytucji gromadzących najwięcej danych jest Główny Urząd Statystyczny (GUS), choć raportowanie do niego zmniejszyło się o 6 proc. GUS wymaga od firm np. kwartalnego raportowania o środkach trwałych, zatrudnieniu, wynagrodzeniach, wynikach finansowych, należnościach, zobowiązaniach itp.

Pozytywnie na tym tle wypadają natomiast PFRON (spadek o 74 proc.) a także …urzędy skarbowe (spadek o 36 proc.).

Jak to możliwe, że choć od paru lat rząd wprowadza coraz to nowe obowiązki raportowe na rzecz fiskusa (przede wszystkim kolejne pliki JPK), to liczone łącznie obciążenia biurokratyczne wobec skarbówki zmalały?

- Wynika to głównie z tego, że zamiast wysyłanych do niedawna co miesiąc deklaracji PIT–4 obecnie wystarczy jedna roczna deklaracja PIT–4R. Ograniczana jest też stopniowo sprawozdawczość w zakresie podatku CIT - wyjaśnia Monika Smulewicz z GT.

Autorzy raportu podliczyli, że rekordziści wśród dużych firm muszą rocznie składać nawet 573 sprawozdań, wśród średnich 360, małych – 332, a mikrofirm – 198.

- Niepokojąca jest nie tylko ogromna liczba pism, które firmy muszą składać w urzędach, ale także stopień szczegółowości informacji, jakich żąda państwo. Dlatego wypełnienie druku często wymaga dużego nakładu pracy i czasu. Może wręcz zakłócać normalne funkcjonowanie przedsiębiorstwa – twierdzi Marcin Diakonowicz z GT.