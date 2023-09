Briefing makroekonomiczny dla Polski i świata

W ostatnim czasie na uwagę zyskują trzy zjawiska. Po pierwsze, jest to wyraźny wzrost cen ropy, który zauważalnie podbił inflację w Stanach Zjednoczonych. Po drugie, jest to dobry wynik sprzedaży detalicznej w Stanach, a szczególnie sprzedaży dóbr trwałych. Możliwe, że okres recesji sprzedaży takich towarów mija. Po trzecie, jest to lekkie ożywienie produkcji i sprzedaży w Chinach.

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl