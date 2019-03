Buffett: widać wolniejsze tempo wzrostu w USA

Warren Buffett uważa, że gospodarka USA spowolniła, ale nie budzi to w nim dużych obaw.

- Wygląda na to, że tempo wzrostu gospodarczego spowolniło – powiedział legendarny inwestor w CNBC. – Określiłbym to jako zauważalne, ale nic ponadto – dodał.

Zobacz więcej Warren Buffett Bloomberg

Buffett przyznał, że dostrzega wolniejsze tempo wzrostu po swojej spółce kolejowej BNSF. Zaznaczył jednak, że na niektóre dane makro wpływ mogły mieć czynniki sezonowe, np. pogoda.

Szef Berkshire Hathaway nie ma jednak obaw o gospodarkę.

- Wygląda na to, że spowalnia. Nie oznacza to, że bierze odwrotny kurs, ale wydaje się, że wolniej rośnie – powiedział. – To nie zmienia niczego, co robimy. Jeśli zapala się czerwone światło, jeśli jest to rażąco czerwone światło, inwestujemy tak samo jak dotąd – dodał.

Buffett powtórzył to, co wielokrotnie już mówił, że USA to najlepsze miejsce do inwestowania pieniędzy.