Bunt w Providencie

Zawiedzeni warunkami zwolnień grupowych związkowcy kończą negocjacje przed terminem. Poszło o wynagrodzenia kadry menedżerskiej.

Pracownicy nie porozumieli się z Providentem w sprawie zwolnień grupowych — poinformował Ogólnopolski Pracowniczy Związek Zawodowy Konfederacja Pracy w Provident Polska. Organizacja twierdzi, że pracodawca nie uwzględnił jej postulatów dotyczących zasad i kryteriów doboru osób do zwolnienia, zmniejszenia skali zwolnień czy okresowego zredukowania wynagrodzeń członków zarządu i dyrektorów. Co na to Provident?