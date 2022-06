Burry: Fed może całkowicie odwrócić kurs

Burry, który stał się sławny dzięki książce i filmowi „Big Short”, wskazał na „efekt byczego bicza” widoczny jego zdaniem w sektorze handlu detalicznego. To zjawisko kiedy dokonywane prognozy popytu powodują nieefektywność w łańcuchach dostaw. Burry wskazał na doniesienia mediów o detalistach, którzy woleli, aby klienci zatrzymali zwracany towar niż aby wrócił i powiększył zbyt duże zapasy.

- Nadmierna podaż w handlu detalicznym to „byczy bicz” – napisał Burry na Twitterze. – Wynikający z tego deflacyjny impuls to dezinflacja CPI później w tym roku i zmiana kursu przez Fed co do stóp i QT [ilościowego zacieśniania – red. pb.pl] – dodał.

Bloomberg przypomina, że założyciel Scion Asset Management już wcześniej wyrażał obawy o stan gospodarki, a w maju sugerował możliwość krachu jak w 2008 roku.