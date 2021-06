Butelki z papieru? Jak producenci opakowań szukają innowacji

Coca-Cola prowadzi testy papierowej butelki. Podobne działania prowadzi PepsiCo, współpracując z dużym producentem papieru Stora Enso. Poszukiwanie innowacji w obszarze opakowań sprawia, że duzi producenci papieru zwiększają nakłady na badania i rozwój. Pokazuje to kierunek, w jakim będzie zmierzał rynek.

Firmy masowo ogłaszają odejście od wykorzystywania plastiku na rzecz materiałów biodegradowalnych do produkcji opakowań dla swoich produktów. Jest to duża szansa dla producentów opakowań papierowych, aby pozyskać klientów, którzy dotychczas sprzedawali swoje produkty w opakowaniach z tworzyw sztucznych. O tym, czy tak się stanie zdecyduje w dużej mierze innowacyjność opakowań, co powoduje, że w branży rosną nakłady na badania i rozwój.