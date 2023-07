Cena ropy naftowej na drodze do trzeciej tygodniowej zwyżki

Oprócz słabego dolara, notowania ropy naftowej są wspierane przez obawy o jej podaż. W Libii oraz Nigerii jest niespokojnie, co przekłada się na wydobycie i eksport ropy naftowej z tych krajów. Z kolei Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA, International Energy Agency) opublikowała raport, w którym zaznacza, że w kolejnych miesiącach istnieje duża szansa na wzrost globalnego popytu na ropę przy ograniczonej podaży. To także stanowi sprzyjające warunki do wzrostu notowań ropy naftowej.

Raport IEA w tym tygodniu był wyczekiwany przez inwestorów, gdyż rzuca on więcej światła na sytuację na światowym rynku ropy i perspektywy dla cen tego surowca w drugiej połowie bieżącego roku. Póki co IEA zaznacza, że na razie popyt na ropę jest stłumiony przez spowolnienie gospodarcze na świecie, jednak i tak wyniesie w tym roku rekordowe 102,1 mln baryłek dziennie. Nie zmienia to faktu, że to nieco mniej, niż IEA oczekiwała wcześniej – prognoza wzrostu popytu została obniżona o 220 tys. baryłek dziennie do poziomu 2,2 mln baryłek dziennie.

Notowania ropy naftowej WTI – dane dzienne

Według IEA, nawet obniżona wartość popytu będzie większa niż tegoroczna podaż, która jest obniżona przez cięcia produkcji w kluczowych krajach wydobywających ropę naftową. Raport tej instytucji nie jest jednak jednoznacznie optymistyczny: według IEA, spowolnienie gospodarcze będzie przekładać się na mniejszą dynamikę wzrostu popytu na ropę w 2024 r.

Notowania ropy naftowej Brent – dane dzienne