Ceny domów nie stoją

W 2020 r. średnia cena mkw. domu jednorodzinnego w dużym mieście zbliżyła się lub przekroczyła 5 tys. zł. Dynamika była zróżnicowana.

Około 5,8 tys. zł trzeba było zapłacić za mkw. domu w Warszawie, wynika z danych PKO BP. To o 4,4 proc. więcej niż rok wcześniej. W Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku ceny rosły szybciej, dzięki czemu przeciętna stawka przekroczyła po raz pierwszy 5 tys. zł. Blisko tej bariery jest też cena w Poznaniu. Poza aglomeracjami jest taniej o kilkanaście procent, ale ceny też systematycznie rosną. Trend, który zaobserwowano w ostatnim czasie , to rosnący udział transakcji dotyczących domów w powiatach otaczających aglomerację w transakcjach ogółem. Być może jest to związane z przejściem na pracę zdalną, która ułatwia podjęcie decyzji o wyprowadzce pod miasto.