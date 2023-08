Chiny chcą położyć kres gwałtownej wyprzedaży juana

Chiny eskalują swoją walkę o umocnienie juana podnosząc koszty finansowania na rynku offshore. Pekin narzucił wyższą niż oczekiwano stopę referencyjną dla waluty - przekazał we wtorek Bloomberg.

JP Morgan Chase, Nomura Holdings i UBS Wealth Management prognozują dalsze osłabienie chińskiej waluty w tym roku. We wtorek juan na rynkach offshore spadł blisko najniższego poziomu w tym roku, który osiągnął w zeszłym tygodniu.

Bank Ludowy Chin ustalił we wtorek dzienny fixing juana na 7,1992 za dolara, co było poniżej prognoz Bloomberga na poziomie 7,3103. To największa różnica od momentu prowadzenia ankiet przez agencję w 2018 r.

Wyższe koszty finansowania

Zdaniem traderów koszty finansowania pożyczek wzrosły w ostatnich dniach, ponieważ lokalne banki powstrzymały się od dostarczania większej ilości waluty na rynku swap. Wyższe koszty finansowania oznaczają, że spekulantom jest trudniej obstawiać przeciwko juanowi.

Chińska waluta od miesięcy znajduje się pod presją, ponieważ gospodarka mierzy się z trudnościami, a cięcia stóp procentowych dokonywane przez bank centralny zwiększyły różnicę w rentowności w stosunku do USA.