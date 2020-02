Chiny nagromadziły ilość surowców zagrażającą rynkom

Z powodu epidemii koronawirusa w Chinach mocno wzrosły zapasy surowców. Pomimo stopniowego przywracania produkcji kurczą się zbyt powoli, co zagraża rynkom.

Utrzymująca się niższa niż zwykle aktywność chińskiego przemysłu skutkuje zaleganiem znacznych ilości surowców w fabrykach i magazynach. W tym tygodniu podano, że zapasy produktów stalowych są rekordowo wysokie. Monitorowane przez Shanghai Futures Exchange zapasy miedzi i cynku ostatni raz były tak duże prawie trzy lata temu. Eksperci uważają, że zapasy benzyny i oleju napędowego w tym miesiącu mogą zbliżyć się do teoretycznego maksimum zdolności magazynowania.

- Producenci nie będą dobrowolnie gromadzili zapasów jeśli nie będą sprzedawali swoich produktów, bo byłoby to negatywne dla ich cash flow – zwrócił uwagę Max Layton, dyrektor analizy rynku towarowego w Citigroup. – To odnosi się do wszystkich metali, gdzie konsumpcja zmalała z powodu epidemii koronawirusa, oprócz złota i srebra – dodał.

Sygnałem rosnącej desperacji był czwartkowy apel chińskiego stowarzyszenia branży metali nieżelaznych wzywający rząd do kupowania metali od hut aby zmniejszyć presję powodowaną przez rosnące zapasy.

Branża stalowa także jest pod presją. Choć huty zmniejszyły produkcję, to nie do zera. Od księżycowego Nowego Roku, kiedy doszło do wybuchu epidemii w Wuhan, cena stali spadła o 5 proc. Ruda żelaza staniałą o ok. 10 proc.

- Ceny będą spadać kiedy maklerzy i huty zaczną ścigać się kto szybciej pozbędzie się zapasów - powiedział Tomas Gutierrez, analityk Kallanish Commodities z Szanghaju.

Podkreślił, że zapasy są już na poziomie niemożliwym do utrzymania.

Xiao Fu, szefowa globalnej strategii towarowej w BOCI Global Commodities uważa jednak, że w miarę przywracania normalnej produkcji w Chinach problem zacznie znikać.

- Są oznaki, że sytuacja wraca pod kontrolę i że przemysł wznawia aktywność, co pomoże zmniejszyć zapasy produktów – powiedziała.