Co warto wiedzieć o e-usługach i cyfryzacji

Jak wynika z analizy ekspertów Boston Consulting Group, 68 proc. użytkowników chwali sobie korzystanie z polskich rządowych systemów IT. Na 36 sklasyfikowanych w rankingu państw nasz kraj zajął dziewiąte miejsce. To oznacza, że coraz więcej Polaków, w tym przedsiębiorców, sięga po tego typu rozwiązania. Poniżej piszemy, o jakich sprawach związanych z e-usługami i cyfryzacją warto pamiętać, prowadząc swój biznes.

Podstawa: profil zaufany

Jeśli chcemy korzystać z dobrodziejstw e-administracji, potrzebny jest nam profil zaufany (PZ). Jak poinformowała na początku kwietnia Kancelaria Premiera Rady Ministrów (KPRM), korzysta z niego już ponad 14 milionów Polaków. Dzięki PZ mogą załatwiać swoje sprawy urzędowe on-line. W czym pomocny jest profil zaufany i jak można go założyć?

PZ jest potwierdzeniem naszej tożsamości w kontaktach z administracją. To klucz otwierający drzwi do e-usług, czyli zbiór danych o nas przypisany do naszego numeru PESEL. Dzięki temu rozwiązaniu wiele spraw urzędowych można załatwić dowolnego dnia, o dowolnej godzinie i w dowolnym miejscu. To oznacza znaczną wygodę i oszczędność. Co istotne, założenie profilu zaufanego jest bezpłatne.

Jak złożyć profil zaufany? Najłatwiej można to zrobić przez bankowość elektroniczną, ponieważ informacje w banku są już uwierzytelnione. Jeśli jednak nie msz takiej możliwości, możesz wypełnić internetowy wniosek, a potem potwierdzić swoją tożsamość w jednym z 1,5 tys. punktów na terenie naszego kraju lub podczas rozmowy video z urzędnikiem. Nie wszyscy wiedzą o tym, że profil zaufany jest ważny przez trzy lata, jednak w dowolnym momencie można przedłużyć termin jego ważności.

Jeśli masz już profil zaufany, możesz załatwić wiele urzędowych spraw. Wszystkie dostępne e-usługi użytkownicy internetu znajdą na portalu Gov.pl. Korzystanie z większości usług jest proste. Zostały one zaprojektowane tak, aby obsługa była intuicyjna. Co istotne, są dostępne dla każdego. Zagadnienia zostały podzielone na sekcje tematyczne, dzięki czemu użytkownik może łatwo znaleźć interesujące go kwestie.

Coraz popularniejszy e-PIT

Bardzo chętnie korzystamy z elektronicznej możliwości rozliczenia się urzędem skarbowym. Jak wskazują dane z Krajowej Administracji Skarbowej za 2020 r., 19,6 mln deklaracji podatkowych zostało złożonych elektronicznie, a liczba oświadczeń wysłanych tą drogą w ciągu roku wzrosła o 1 mln. Co ciekawe, najstarszy podatnik, który wysłał elektroniczne zeznanie podatkowe, miał 107 lat a najmłodszy stał się pełnoletni w dniu złożenia oświadczenia. Dostęp do e-Urzędu Skarbowego jest możliwy tylko ze strony podatki.gov.pl, czyli serwisu, który powstał dzięki programowi Polska Cyfrowa.

Cyfrowy portfel

Posiadanie profilu zaufanego umożliwia zalogowanie się do aplikacji mObywatel. Pełni ona rolę cyfrowego portfela na dokumenty. Co ważne, jest bezpłatna, bezpieczna i przydaje się w wielu sytuacjach. W aplikacji mObywatel możecie gromadzić cyfrowe odpowiedniki ważnych dokumentów pochodzących z państwowych rejestrów. Dzięki profilowi zaufanemu są one bezpieczne. Nie należy się martwić, że trafią w niepowołane ręce – są chronione przed dostępem innych osób. W aplikacji mObywatel można znaleźć m.in. mPrawo Jazdy (cyfrowe odwzorowanie uprawnień do prowadzenia pojazdów), mPojazd (odzwierciedlenie danych z dowodu rejestracyjnego, polisy OC i karty pojazdu), eRecepty oraz Unijny Certyfikat COVID.

Rejestr Danych Kontaktowych

Nie chcesz przegapić ważnych terminów? Sposobem na to jest dołączenie do Rejestru Danych Kontaktowych (RDK). Jeśli się w nim znajdziesz, to urząd przypomni ci o terminowych sprawach. RDK jest rodzajem bazy, w której możesz zostawić aktualne dane kontaktowe, takie jak numer telefonu czy adres mailowy. Rejestr ma na celu głównie usprawnienie komunikacji na linii urząd – obywatel. Jeśli zostawisz swoje dane, urzędnicy w ważnych dla ciebie sprawach, zamiast wysyłać pismo – zadzwonią, wyślą SMS lub maila. W ten sposób mogą poinformować cię np. o przysługujących świadczeniach, zbliżającym się terminie obowiązkowego badania technicznego samochodu lub o dokumentach gotowych do odbioru. Usługa jest bezpłatna. Swoje dane w RDK możesz w każdej chwili zmienić lub usunąć.

Otwarte Dane

Przedsiębiorcy mogą korzystać z serwisu Otwarte Dane, w którym udostępnione są zdigitalizowane dane różnych instytucji publicznych (https://dane.gov.pl/pl). Można korzystać z nich bezpłatnie również w celach biznesowych. Wiele firm na bazie tych danych tworzy ciekawe aplikacje. Portal powstał dzięki współfinansowaniu funduszy europejskich w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa.

Portal Otwarte Dane+ jest źródłem wiarygodnych, na bieżąco aktualizowanych informacji. W jednym miejscu można znaleźć dane ponad 180 dostawców, m.in. administracji publicznej oraz podmiotów prywatnych. Portal został stworzony m.in. dla osób zainteresowanych działaniami państwa, firm, które budują innowacyjne produkty i usługi oparte na danych oraz organizacji pozarządowych wykorzystujących dane w codziennej pracy. Jest przeznaczony także dla naukowców prowadzących badania oraz urzędników przygotowujących raporty i analizy. Co istotne, do korzystania z portalu nie jest wymagana rejestracja. Jednak po założeniu konta użytkownik uzyskuje dostęp do dodatkowych funkcjonalności, m.in. może tworzyć własne zestawienia danych i wygodnie śledzić ich aktualizację.

Kategorią, która może szczególnie interesować przedsiębiorców, jest Gospodarka i finanse. Znajduje się tu 290 zbiorów danych. Zainteresowani mogą poznać m.in. sprawozdania budżetowe jednostek samorządu terytorialnego, informacje o pomocy publicznej i kryzysowej, wskaźniki cen towarów i usług czy bazę potencjalnych projektów, które można zrealizować w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Inną ciekawą z puntu widzenia biznesu kategorią jest Rząd i sektor publiczny (ponad 500 zbiorów danych). Można tu znaleźć m.in. listy znaków towarowych, wzorów użytkowych, wynalazków oraz wiele informacji o służbie cywilnej.

Jeśli szukasz pomysłu na biznes zasilany przez dane, na portalu dane.gov.pl znajdziesz najwyższej jakości składniki do stworzenia programu lub aplikacji. Tu możesz korzystać do woli z API (Application Programming Interface - czyli interfejs programistyczny aplikacji). oraz innych danych udostępnianych przez urzędy. API to zbiór technicznych funkcji, które umożliwiają połączenie i wzajemną wymianę danych lub metadanych między programami komputerowymi lub systemami teleinformatycznymi. W przypadku przedsiębiorców szczególnie cenne są udostępnianie przez API dane dynamiczne, a więc np. dane środowiskowe, o ruchu, z rozkładów jazdy, satelitarne, meteorologiczne lub wygenerowane przez czujniki. API pozwala na tworzenie innowacyjnych produktów, które mogą stać się sposobem na dochodowy biznes. Na portalu dane.gov.pl dostępnych jest 24 tys. danych. Co istotne, 424 bazy są otwarte przez API. Można korzystać z nich bezpłatnie, także w celach komercyjnych.

Jakie korzyści niesie za sobą udostępnianie wysokiej jakości danych sektora publicznego w wersji cyfrowej? Jak podaje portal Otwarte Dane, oszczędności administracji publicznej krajów UE z otwierania kolejnych baz i rejestrów szacowane są na 1,7 biliona EUR.