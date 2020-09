Bank Pekao udostępnia 15 mld zł na gwarancje kredytowe dla firm

Bank Pekao poinformował we wtorek o wprowadzeniu do swojej oferty kolejnych gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego na kredyty dla przedsiębiorstw. Limit przydzielony Pekao z Funduszu Gwarancji Płynnościowych to 15 mld zł.